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    00:15, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 24 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 24 сентября представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «На западе, в центре и востоке РК под влиянием фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидаются дожди, в центре и востоке – небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). На остальной территории республики ожидается погода без осадков. На западе, юге, юго-западе, юго-востоке, центре и востоке ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе – с пыльной бурей, на севере, северо-западе республики – туман», - сообщают синоптики.

    В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

    Днем на северо-востоке и юго-западе Жамбылской области, в горных районах и на западе Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской области в центре и западе, в Мангистауской области в центре, на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

    В Атырауской области ночью на юге и в центре, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

    На востоке Западно-Казахстанской области, днем на юго-западе, северо-западе Актюбинской области, на севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром на северо-востоке, востоке Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юге Павлодарской области ожидается туман.

    На юге и западе Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на севере, в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей на поверности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

    На большей части Туркестанской, Кызылординской, Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
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