Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 24 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем на севере, северо-западе области – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине, в центре области ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до15-20, порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром на юге области - туман.

На юге Акмолинской области ожидаются гололед, днем - метель, усиление ветра, 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра, 15-20 м/с, на севере области - туман.

На западе, севере, в центре Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра, 15-20 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра, 15-20 м/с.

В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке области низовая метель, днем на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается на западе, юге области усиление ветра, 15-20 м/с, днем на западе, в центре области – низовая метель, гололед.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра, 15-20 м/с.

Ночью на востоке в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.