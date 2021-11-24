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    18:00, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 24 ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 24 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем на севере, северо-западе области – сильные осадки (дождь, снег). Лишь на юге, юго-востоке РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине, в центре области ожидается туман», - говорится в сообщении синоптиков.

    В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра до15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Карагандинской области днем на северо-западе ожидается гололед, метель, усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 м/с, ночью и утром на юге области - туман.

    На юге Акмолинской области ожидаются гололед, днем - метель, усиление ветра, 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области на юге ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра, 15-20 м/с, на севере области - туман.

    На западе, севере, в центре Атырауской, Мангистауской областей ожидается туман, днем на северо-западе Атырауской области усиление ветра, 15-20 м/с.

    Днем на востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра, 15-20 м/с.

    В Костанайской области на юге ожидается туман, гололед, на востоке области низовая метель, днем на юге области - усиление ветра 15-20 м/с.

    В Павлодарской области ожидается на западе, юге области усиление ветра, 15-20 м/с, днем на западе, в центре области – низовая метель, гололед.

    На севере Кызылординской области ожидается туман.

    На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, усиление ветра, 15-20 м/с.

    Ночью на востоке в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.

    В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра, 15-20 м/с.

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