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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 23 февраля

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Февраля 2023, 00:34
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 23 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атлантического циклона и связанных с ней атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут осадки в виде дождя и снега, лишь на юго-востоке - погода без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, туман, усиление ветра с низовой метелью», - говорится в сообщении синоптиков.

23 февраля в столице и 15 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.


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