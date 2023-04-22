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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 22 апреля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Апреля 2023, 00:01
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 22 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на крайнем севере и в горных районах Алматинской области - осадки (дождь, снег), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По информации синоптиков, центр и юг Казахстана все еще будут находиться под влиянием обширного антициклона, сохранится погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, в северной половине - туман, на юге, юго-западе – пыльная буря, ночью на севере – гололед, на западе, северо-западе и юго-западе - гроза.

Ночью сохранятся заморозки на большей части Жетысуской области до 1-6 градусов, в горных районах Жамбылской области до 1 градуса, в Алматинской области на поверхности почвы до 1-3 градусов.

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