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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 2 – 4 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Мая 2023, 11:07
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 2 – 4 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 2 - 4 мая 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Обширный Северный антициклон определит погоду в северных, центральных и южных регионах страны, поэтому здесь ожидается погода без осадков, в ночные часы сохранятся заморозки. В восточных, юго-восточных и западных регионах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, на западе в виде дождя, временами сильного дождя с грозами, градом, на востоке – осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике ожидаются усиление ветра, туман, в южных регионах - пыльные бури», - говорится в прогнозе синоптиков.


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