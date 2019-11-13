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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 14 ноября

13 Ноября 2019 23:28
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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 14 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 14 ноября рассказали в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, на северо-западе местами пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере и востоке снег. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на северо-востоке, севере местами гололед, низовая метель.

В Акмолинской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области днем местами - низовая метель, усиление ветра местами 15-20 м/с. В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, ночью в районе Жаланашколя ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами - туман, усиление ветра местами 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области, днем в Карагандинской местами – гололед.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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