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Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 11 апреля

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2023, 00:05
Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 11 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с которыми сохраняется неустойчивый характер погоды и прогнозируются осадки в виде дождя и снега, на юге в горных районах временами - сильный дождь. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на севере и западе РК ожидается погода без осадков. По республике - усиление ветра, на западе, северо-западе – туман, в южных регионах – гроза, град.

На юге, в центре и горных, предгорных районах Алматинской, Жетысуской, Жамбылской и Туркестанской областях ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Жамбылской области - очень сильный ветер с порывами 30 м/с и более.

Ночью на поверхности почвы на северо-востоке, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.


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