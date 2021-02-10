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    00:01, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 10 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана 10 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами на северной половине пройдет снег, а на южной половине страны пройдут осадки, в горных районах сильные (дождь, снег). Местами по территории РК ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с метелью, в Восточно-Казахстанской области на дорогах гололедица, в Костанайской, Карагандинской областях местами туман.

    В Мангистауской, Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Жамбылской области ночью и утром местами усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

    В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с метелью.

    В Актюбинской области местами ожидается низовая метель.

    В Алматинской, Кызылординской областях местами – туман.

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