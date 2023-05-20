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Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 20 мая

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Мая 2023, 00:26
Неустойчивая погода ожидается на большей части Казахстана 20 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 20 мая большая часть территории Казахстана все еще будет находиться под влиянием ложбины южного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов, из за чего сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут дожди с грозами, в горных районах юго-востока - сильный дождь, град. Лишь на северной и северо-восточной части республики под влиянием отрога антициклона погода будет без осадков. По республике ожидается усиление ветра», - прогнозируют синоптики.

Ночью на северо-востоке Акмолинской, на севере Павлодарской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

На востоке, в центре Павлодарской области, в Бескарагайском районе Абайской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. На востоке Улытауской, Карагандинской, на юге Костанайской областей сохраняется высокая пожарная опасность.


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