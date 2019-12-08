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Неустойчивая погода ожидается 9 декабря в Казахстане

8 Декабря 2019 22:08
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Неустойчивая погода ожидается 9 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юго-западе, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами туман, ночью и утром ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, ночью и утром в Алматинской области местами ожидается туман.

В Мангыстауской области местами – гололед.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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Влада Гук

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