Неустойчивая погода ожидается 9 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юго-западе, востоке и в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами туман, ночью и утром ветер 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами туман, гололед, низовая метель.

В Атырауской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, ночью и утром в Алматинской области местами ожидается туман.

В Мангыстауской области местами – гололед.