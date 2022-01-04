+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Неустойчивая погода ожидается 4 января в Казахстане

4 Января 2022 00:20
Поделиться:
Неустойчивая погода ожидается 4 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 4 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Трасса Кандыагаш - Шалкар закрыта из-за метели в Актюбинской области
Из-за метели закрыта часть республиканской трассы Атырау - Уральск Штормовые предупреждения объявлены по всему Казахстану О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики

«С прохождением ложбины Северо-Западного циклона на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, в южных регионах осадки в виде дождя и снега, в горных районах Туркестанской области – сильные осадки, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике ожидаются гололед, туман», - сообщают синоптики.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, востоке, в центре усиление ветра до 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, на севере, востоке области – туман, усиление ветра ночью на большей части, днем на востоке области 15-20 м/с.

На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на западе, севере области усиление ветра до 15-20 м/с.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, на юге области усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, юге Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на северо-западе области усиление ветра до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью на востоке области туман, днем в центре, востоке области усиление ветра до 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман, низовая метель, днем на юге области усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер усиление ветра до 15-20, порывы 25 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гололед, на севере, востоке области – туман.

На северо-западе Актюбинской области ожидается туман, низовая метель, днем на западе области усиление ветра до 18 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе и в горных районах усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре Кызылординской области ожидаются гололед, на севере области – туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Трасса Кандыагаш - Шалкар закрыта из-за метели в Актюбинской области
Из-за метели закрыта часть республиканской трассы Атырау - Уральск
Штормовые предупреждения объявлены по всему Казахстану
О погоде в ближайшие три дня рассказали синоптики
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
3 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
4 Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
5 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
6 Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Читайте также
Движение на участке по республиканской трассе «Атырау-Индер» открыто
Дождь, снег, туман, усиление ветра и гололед ожидаются 3 января в ряде регионов Казахстана
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив