Неустойчивая погода ожидается 4 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - гололед и низовая метель, на юго-востоке республики днем ожидается пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Костанайской области ночью на севере, северо-востоке области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на юге области – туман.

Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юго-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, северо-востоке области – пыльная буря, на северо-востоке области и в горных районах области – усиление ветра 15-23 м/с.

На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере области – туман.

На дорогах Восточно-Казахстанской области ожидается гололедица, в северной половине области – низовая метель, ночью на западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на севере области – туман.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-западе – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке Атырауской области ожидается туман, днем на севере области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Мангистауской области ожидается туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке области – туман.

На юге Актюбинской, западе, центре Карагандинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман.

В Алматинской области в районе Алаколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.