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Неустойчивая погода ожидается 31 января в Казахстане

31 Января 2022 00:03
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Неустойчивая погода ожидается 31 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ».

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«На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, на севере, северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере и северо-востоке области – туман, гололед.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере области – туман.

На западе Северо-Казахстанской области – низовая метель, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

Ночью на востоке Алматинской, на западе, севере и в центре Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ожидаются туман, гололед», - говорится в сообщении Казгидромета.


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#Казгидромет   #Погода  
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