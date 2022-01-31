Неустойчивая погода ожидается 31 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки преимущественно в виде снега, ожидаются усиление ветра, метель, гололед. Лишь на юге республики ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ».

«На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Западно-Казахстанской области ожидается туман, на севере, северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере и северо-востоке области – туман, гололед.

На юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере области – туман.

На западе Северо-Казахстанской области – низовая метель, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

Ночью на востоке Алматинской, на западе, севере и в центре Атырауской, на северо-западе Мангистауской областей ожидаются туман, гололед», - говорится в сообщении Казгидромета.