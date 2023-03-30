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Неустойчивая погода ожидается 30 марта в Казахстане

Гульмира Байзакова
30 Марта 2023, 06:25
Неустойчивая погода ожидается 30 марта в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Северные, центральные регионы страны будут находится под влиянием обширного, холодного антициклона, с чем ожидается прохладная, преимущественно погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На остальной части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погда, пройдут осадки (дождь, снег). По республике - усиление ветра, сохраняются туманы, на юге – гроза.

Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).

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