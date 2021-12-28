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Неустойчивая погода ожидается 29 декабря в Казахстане

28 Декабря 2021 23:41
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Неустойчивая погода ожидается 29 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 29 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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«С прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северной половине РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.

На юге Северо-Казахстанской области – туман.

На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на востоке области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области – низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.

Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области – низовая метель, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Кызылординской области туман.

На юге, в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе,севере Актюбинской областей ожидается туман.

На севере, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.


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#Казгидромет   #Погода  
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