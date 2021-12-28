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Неустойчивая погода ожидается 29 декабря в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 29 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
«С прохождением ложбины Северо-Западного циклона в северной половине РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдет снег, ожидается усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге и юго-востоке Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».
На юге, востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, туман.
На юге Северо-Казахстанской области – туман.
На востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.
На юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на востоке области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
На западе Павлодарской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Карагандинской области – низовая метель, на юго-востоке, в центре области туман.
Днем на северо-западе Восточно-Казахстанской области – низовая метель, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, в центре Кызылординской области туман.
На юге, в центре Мангистауской, на севере Западно-Казахстанской, на северо-западе,севере Актюбинской областей ожидается туман.
На севере, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман.
На западе, востоке и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед.
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