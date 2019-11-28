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Неустойчивая погода ожидается 28 ноября в Казахстане

28 Ноября 2019 00:01
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Неустойчивая погода ожидается 28 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погода на территории Казахстана остается без изменений: большая часть территории Казахстана находится под влиянием отрога антициклона, поэтому ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом передаёт МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в северных, западных и восточных регионах с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдет небольшой снег, лишь на западе – усиление ветра. Местами ожидается туман.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Атырауской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Жамбылской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской, Туркестанской областях местами – туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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