Неустойчивая погода ожидается 27 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 27 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«На западе, востоке, севере Казахстана с прохождением атмосферных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки (преимущественно в виде снега), на северо-западе страны - низовая метель, на востоке страны – усиление ветра. На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-западе Казахстана местами ожидается гололед», - сообщают синоптики.

На северо-востоке Мангистауской области ожидается туман, днем на западе, севере области – гололед.

На юге Костанайской области ожидается туман, днем на западе, севере области – низовая метель.

На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской, на севере, в центре Кызылординской, на севере, востоке Атырауской, на востоке Актюбинской, на юге Северо-Казахстанской, ночью и утром на юге и востоке Алматинской области ожидается туман.