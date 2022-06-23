23 Июня 2022 00:01

Неустойчивая погода ожидается 23 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке - пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, на востоке области порывы 25 м/с.

На севере, западе, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, пыльная буря.

Днем на севере Актюбинской области ожидается гроза, сутки на юге области усиление ветра 18 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Н а северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с. На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара. Днем на востоке Атырауской области, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется, на юге Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.