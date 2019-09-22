-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:39
-
вчера 23:24
-
-
вчера 22:37
-
-
-
вчера 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:06
-
-
-
-
-
вчера 13:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20.09.2019 23:00
-
20.09.2019 22:27
-
-
-
-
20.09.2019 21:27
Неустойчивая погода ожидается 22 сентября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе сильные, на севере возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем местами 23-28 м/с.
В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с. Днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами - гроза.
В Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – туман.
В Атырауской области ожидается местами гроза, усиление ветра ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.
В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с.
Днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.
В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, в отдельном районе Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- Неблагоприятные метеоусловия ожидаются 22 сентября в Шымкенте
- Штормовое предупреждение объявлено в 9 регионах Казахстана
- Заморозки ожидаются в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях
- Усиление ветра прогнозируют синоптики в трех областях Казахстана
- Более 200 домов оставил без света сильный ветер в Петропавловске
- На юге и востоке Казахстана ожидаются жаркие выходные
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана