Неустойчивая погода ожидается 22 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе сильные, на севере возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, в Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра 15-20, днем местами 23-28 м/с.

В Павлодарской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 23-28 м/с. Днем в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области местами - гроза.

В Актюбинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области местами – туман.

В Атырауской области ожидается местами гроза, усиление ветра ночью местами 15-20, днем на большей части 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами 25 м/с.

Днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, в отдельном районе Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.