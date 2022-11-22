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Неустойчивая погода ожидается 22 ноября в Казахстане

22 Ноября 2022, 00:01
Неустойчивая погода ожидается 22 ноября в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, востоке, в центре – снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

По республике ожидаются туман, гололед, на севере, востоке, юге, юго-востоке - усиление ветра, на севере, востоке, в центре - низовая метель.

В горных районах Туркестанской, Жетысуской, на юге, в горных районах Алматинской, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

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