Неустойчивая погода ожидается 22 марта в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях с низовой метелью.
В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами – гроза.
В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – гололед.