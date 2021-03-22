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    00:01, 22 Март 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается 22 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, местами ожидаются осадки, в виде дождя и снега, порывистый ветер, на севере, в центре и востоке – с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед, на юго-западе гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-23 м/с, в Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях с низовой метелью.

    В Северо-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, в Костанайской области днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман, в Мангистауской области местами – гроза.

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами – гололед.

    Теги:
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