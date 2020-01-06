Неустойчивая погода будет в Казахстане 6 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 6 января на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской областях местами – туман, гололед.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель.