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Неустойчивая погода будет в Казахстане 6 января

6 Января 2020 00:31
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Неустойчивая погода будет в Казахстане 6 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов 6 января на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами туман, гололед, ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской области местами туман, в районе Жаланашколя усиление ветра – 15-20 м/с.

В Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, Павлодарской областях местами – туман, гололед.

В Акмолинской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами туман, гололед, метель.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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