Неустойчивая погода будет в Казахстане 3 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди, грозы, усиление ветра прогнозируют синоптики на западе, юго-западе и севере страны 3 июля. На остальной части Казахстана ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На северо-запад, север, центр и юго-восток Казахстана будет оказывать влияние отрог антициклона и обусловит погоду без осадков. На остальной же территории страны атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе сильные дожди, ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, на западе - град, на юге, юго-западе - пыльная буря, на севере ночью и утром – туман», - говорится в сообщении синоптиков.

На востоке, юге Западно-Казахстанской, западе, севере, востоке Атырауской, днем на западе, севере Актюбинской областей ожидается сильный дождь.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Улытауской, Жамбылской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Жетысуской, на западе, востоке Абайской, на юге Улытауской, на юго-востоке Карагандинской, на юге Жамбылской, в центре Павлодарской, на севере, востоке Туркестанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов, днем 25-27 тепла.

В Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 32-34 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 36-38 тепла.