20 Июля 2022 10:41

Неустойчивая погода будет в Казахстане 21-23 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части страны, в ближайшие трое суток, под влиянием северо-западного и южного циклонов, будет сохраняться неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«22 июля на востоке республики пройдут сильные дожди, ожидаются гроза, выпадение града, усиление ветра. В западных регионах страны будет отмечаться спад жары, в северной половине Казахстана дневные температуры будут в пределах +23+28 градусов. На юге, юго-востоке страны сохранится жаркая погода без осадков, лишь в горных и предгорных районах прогнозируются дожди с грозами. Несмотря на небольшое понижение температуры воздуха, она будет сохраняться в пределах климатической нормы», - говорится в сообщении синоптиков.