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    00:03, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Неустойчивая погода будет в Казахстане 2 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 2 октября ложбина циклона и связанные с ним атмосферные фронты по-прежнему сохранят свое влияние на восточную половину Казахстана, где ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока временами сильные осадки, усилится ветер, в ночные часы туман, гололед. Западная половина Казахстана окажется под властью обширного Европейского антициклона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    На севере, северо-востоке Костанайской области ночью и утром ожидаются туман, гололед, низовая метель, на севере, северо-востоке области усилится ветер 15-20 м/с.

    На западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке области ветер 15-20 м/с.

    В горных районах Туркестанской, на большей части Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере и востоке Карагандинской областях ожидаются туман, гололед, в северной половине и на юге Восточно- Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

    В южной части и в горных районах Алматинской, Жамбылской областях усилится ветер 15-22 м/с, ночью и утром на севере и в горных районах ожидается туман.


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