17 Июня 2022 00:00

Неустойчивая погода будет в Казахстане 17 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал. На севере, юге страны - погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 м/с.

Ночью на западе, днем на юге, в центре Актюбинской области – усиление ветра 16 м/с.

На северо-западе Мангистауской области ожидается град, на юго-западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области ожидается шквал, на севере области, в горных районах усилится ветер 15-20 м/с, днем на севере области с пыльной бурей.

Днем на востоке Кызылординской, на севере, востоке Павлодарской, на северо-востоке Костанайской, на востоке Северо-Казахстанской, на юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области - усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юге Атырауской области, на западе, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской областей сохраняется, в центре Жамбылской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.