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Неустойчивая погода будет в Казахстане 15 октября

15 Октября 2019 00:48
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Неустойчивая погода будет в Казахстане 15 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 15 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, на юге и центре с грозами, усилится ветер, лишь на западе без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской, ночью и утром в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области днем местами – гроза.

Ночью и утром в Атырауской, местами в Мангистауской областях ожидается туман.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области днем местами – порывы 25 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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