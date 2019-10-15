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вчера 14:20
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Неустойчивая погода будет в Казахстане 15 октября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 15 октября с прохождением фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, на большей части пройдут дожди, на юге и центре с грозами, усилится ветер, лишь на западе без осадков. Местами по республике ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Туркестанской области ночью и утром местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.
В Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, ночью в Алматинской, ночью и утром в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской области днем местами – гроза.
Ночью и утром в Атырауской, местами в Мангистауской областях ожидается туман.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области днем местами – порывы 25 м/с.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на севере Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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