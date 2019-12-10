Неустойчивая погода будет в Казахстане 10 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На юге, западе и севере Казахстана 10 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). На остальной территории Казахстана под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, поземок.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами ожидается гололед.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами – гололед.

В Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами – туман.