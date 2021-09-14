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    12:35, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Неудовлетворительным состоянием оборудования ТЭЦ в Темиртау обеспокоены в Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о проблемах подготовки к отопительному сезону в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Акимату Карагандинской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо держать на особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в г. Темиртау. Неудовлетворительное техническое состояние и слабые темпы ремонтов основного оборудования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» несут риски перебоев в теплоснабжении города Темиртау», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    Также, по его словам, требует особого внимания работа электростанции ГРЭС-1 ТОО BASSEL GROUP LLS». Так, с начала т.г. произошло 4 аварийных отключения основного оборудования с полным остановом электростанций.

    «В Министерство энергетики продолжают поступать многочисленные жалобы от населения на деятельность ТОО «Шет Энерго», осуществляющей передачу и распределение электрической энергии потребителям Шетского района Карагандинской области. По результатам контрольных мероприятий в отношении ТОО «Шет Энерго» министерством были приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции», - отметил министр.

    Кроме того были направлены письма в Министерство национальной экономики и прокуратуру Карагандинской области по принятию мер реагирования к субъекту естественных монополий ТОО «Шет Энерго».


    Теги:
    Правительство Отопительный сезон Правительство РК Энергетика Карагандинская область ЖКХ Экономика
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