Неудовлетворительным состоянием оборудования ТЭЦ в Темиртау обеспокоены в Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о проблемах подготовки к отопительному сезону в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимату Карагандинской области совместно с Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля необходимо держать на особом контроле прохождение осенне-зимнего периода в г. Темиртау. Неудовлетворительное техническое состояние и слабые темпы ремонтов основного оборудования ТЭЦ-2 АО «АрселорМиттал Темиртау» несут риски перебоев в теплоснабжении города Темиртау», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

Также, по его словам, требует особого внимания работа электростанции ГРЭС-1 ТОО BASSEL GROUP LLS». Так, с начала т.г. произошло 4 аварийных отключения основного оборудования с полным остановом электростанций.

«В Министерство энергетики продолжают поступать многочисленные жалобы от населения на деятельность ТОО «Шет Энерго», осуществляющей передачу и распределение электрической энергии потребителям Шетского района Карагандинской области. По результатам контрольных мероприятий в отношении ТОО «Шет Энерго» министерством были приняты соответствующие меры в пределах своей компетенции», - отметил министр.

Кроме того были направлены письма в Министерство национальной экономики и прокуратуру Карагандинской области по принятию мер реагирования к субъекту естественных монополий ТОО «Шет Энерго».