Неудовлетворительную оценку за исполнение поручений Президента поставил себе глава Миннауки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек заявил о необходимости эффективного использования средств, выделенных на науку, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«В этом году вы уже почувствовали большой поток денег, который пошел в науку – почти 159 млрд тенге за счет грантового финансирования заходит. Сейчас предстоит огромная работа с НИИ и вузами по правильному и максимально результат-ориентированному освоению этих средств. Мы вчера провели большое совещание с руководителями наших НИИ, мы продолжим этот диалог по формированию образовательного и научного заказа на следующий год. Обещаем в этом году разорвать этот порочный цикл финансирования», - сказал Саясат Нурбек на форуме науки и высшего образования.

Министр оценил свою работу в части выполнения поручений Президента.

«Этот год мы тоже начали не очень хорошо – когда мы отчитываемся в Правительстве, есть такой показатель, как собственная оценка по исполнению поручений Президента. К сожалению, эта оценка по подготовительной работе и финансированию неудовлетворительная, сам себе ставлю», - добавил глава МНВО.

Саясат Нурбек на форуме также озвучил прогноз по увеличению количества студентов в ближайшие годы.

«Показатели в нашей сфере особо не поменялись. У нас 119 университетов и 626 тысяч студентов. Вместе с тем, все чаще во всех отчетах упоминается демография, по прогнозам к 2025 году уже 800 тысяч студентов будет у нас», - сказал Саясат Нурбек на форуме науки и высшего образования.

По его словам, это приведет к постоянной гонке за аудиторным фондом и за койко-местами в общежитиях.

«Этот разговор не будет прекращаться и станет одним из приоритетов нашей работы. К 2026 году мы уже ожидаем дефицит аудиторного фонда в 100 тысяч. По общежитиям: на сегодняшний день у нас дефицит составляет порядка 19 тысяч койко-мест», - добавил министр.