Неудачная кража: барымтачи увели 58 лошадей, которые задохнулись у них в контейнерах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области похитили 58 лошадей на сумму более 17 миллионов тенге, после чего их поместили в контейнеры, где они задохнулись, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ведомства, 17 сентября 2019 года в полицию обратился житель Ерейментауского района с заявлением о том, что с вольного выпаса пропали 58 лошадей. Общая сумма ущерба составила более 17 миллионов тенге.

«В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области и Ерейментауского РОП удалось выйти на след предполагаемых барымтачей и задержать подозреваемых. Ими оказались 26-летний житель Целиноградского района и 41-летний житель столицы. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемые, пользуясь отсутствием людей на пастбищах, перегнали табун лошадей по полевой дороге с территории Ерейментауского района в село Костомар Аршалынского района, где загнали животных в подсобное хозяйство», - рассказали в ведомстве.

Для перевозки животных в Нур-Султан злоумышленники поместили лошадей в контейнеры грузовика MAN, где из-за отсутствия поступления кислорода животные задохнулись в течение пары часов.

«Ранее сообщалось, что трупы лошадей были найдены в 200 метрах от дороги, ведущей из Нур-Султана в Кокшетау, а также в степи. Было установлено, что трупы животных были выгружены из фуры, принадлежащей подозреваемым. В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РК «Кража». Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС», - добавили полицейские.