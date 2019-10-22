Неучтенные полицией дела выявили прокуроры в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 13 дел, укрытых от учета полицейскими, выявили прокуроры в этом году в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру района Алматы города Актобе.

«В текущем году прокуратурой района Алматы поставлено на учет 13 преступлений, укрытых от учета органами внутренних дел. К примеру, 29-летний актюбинец нанес тяжкий вред здоровью бабушки, ударив ее по голове тяжелым предметом, однако данный факт расценен как административное правонарушение с составлением протокола», - рассказал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

По результатам проверки законности и принятого решения административное дело было прекращено, прокуратурой района было начато досудебное производство в отношении 29-летнего жителя Актобе. В результате обвиняемый был предан суду по статье 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.