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Неучтенные полицией дела выявили прокуроры в Актобе

22 Октября 2019 17:40
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Неучтенные полицией дела выявили прокуроры в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 13 дел, укрытых от учета полицейскими, выявили прокуроры в этом году в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру района Алматы города Актобе.

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«В текущем году прокуратурой района Алматы поставлено на учет 13 преступлений, укрытых от учета органами внутренних дел. К примеру, 29-летний актюбинец нанес тяжкий вред здоровью бабушки, ударив ее по голове тяжелым предметом, однако данный факт расценен как административное правонарушение с составлением протокола», - рассказал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.

По результатам проверки законности и принятого решения административное дело было прекращено, прокуратурой района было начато досудебное производство в отношении 29-летнего жителя Актобе. В результате обвиняемый был предан суду по статье 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Ключевые слова: Актюбинская область,
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Автор:

Самал Ендибаева

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