-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Неучтенные полицией дела выявили прокуроры в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 13 дел, укрытых от учета полицейскими, выявили прокуроры в этом году в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру района Алматы города Актобе.
«В текущем году прокуратурой района Алматы поставлено на учет 13 преступлений, укрытых от учета органами внутренних дел. К примеру, 29-летний актюбинец нанес тяжкий вред здоровью бабушки, ударив ее по голове тяжелым предметом, однако данный факт расценен как административное правонарушение с составлением протокола», - рассказал прокурор района Алматы города Актобе Жасулан Даулембаев.
По результатам проверки законности и принятого решения административное дело было прекращено, прокуратурой района было начато досудебное производство в отношении 29-летнего жителя Актобе. В результате обвиняемый был предан суду по статье 106 УК РК - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
- Насильника из Актобе разыскивает полиция
- 50 досудебных расследований по коррупции возбуждено в отношении актюбинских полицейских
- Фирмы-однодневки обналичили 1,5 млрд тенге в Актобе
- Как защитить уникальное месторождение подземных вод Кокжиде, рассказали экологи
- Экологические проблемы Актобе рассмотрели депутаты
- Ондасын Уразалин: Состояние дорог остается проблемой номер один в Актюбинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана