Неубранный вовремя снег стал причиной подтоплений – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причиной весенних подтоплений ряда населенных пунктов в Казахстане стали не паводки, а неубранный вовремя снег. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Караоткель у нас пострадал не в результате поводковых явлений, в основном населенные пункты, такие как: Караоткель и населенные пункты в направлении Павлодара подтопило за счет прихода талой воды и активного таяния снега в населенных пунктах, который не был своевременно вывезен», - сказал Юрий Ильин, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Ранее глава МЧС рассказал о паводковой ситуации в республике.

«Если говорить о состоянии снежного покрова, то на территории Казахстана наблюдается пока остаточные явления снежных заносов, которые у нас спровоцировала погода в конце февраля и начале марта, где-то около 10% общей территории Казахстана. Это в основном территория: Акмолинской, Северо-Казахстанской, частично Костанайской областей, но и предгорные, горные районы непосредственно Восточно-Казахстанской и Алматинской областей»,- сказал Юрий Ильин.

Министр добавил, что в целом с начала февраля месяца были проведены заседания комиссий по ЧС, в том числе и заседания Правительства по данному вопросу, где были определены конкретные мероприятия и даны поручения по подготовительным работам к предстоящему паводковому периоду.