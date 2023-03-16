Неубранный мусор скопился на улицах Парижа из-за забастовки

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники служб по сбору мусора французской столицы присоединились к участникам масштабной забастовки против пенсионной реформы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Более 7 тысяч тонн мусора и бытовых отходов накопилось в Париже, блокируя проезды во дворы, тротуары, поскольку сборщики мусора продлили свою девятидневную забастовку, как минимум еще на пять дней в знак протеста против плана президента Франции Э.Макрона повысить пенсионный возраст до 64 лет.

Несмотря на то, что для сотрудников службы по уборке мусора сохраняется льготная пенсия, срок выхода на пенсию для этой категории также увеличивается с 57 до 59 лет.

При этом французская пресса пишет, что к забастовке присоединились три мусороперерабатывающих завода.

Мусор скопился примерно в половине округов Парижа с 6 марта. Однако в некоторых округах за уборку мусора отвечают частные подрядчики, которые продолжают работать.

Предложения Э.Макрона повысить общий пенсионный возраст с 62 до 64 лет и увеличить количество лет работы, необходимых для получения полной пенсии, привели к двухмесячным протестам и межотраслевым забастовкам.

Несмотря на забастовки, сегодня верхняя палата парламента Франции Сенат приняла пенсионную реформу 193 голосами «за», и 114 «против». В настоящее время проект реформы направлен в нижнюю палату парламента.

Французская пресса пишет, что власти страны могут воспользоваться статьей 49.3 конституции Франции, которая разрешает премьер-министру не добиваться одобрения законопроектов в парламенте в ряде случаев.