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Нетрезвый водитель врезался в стелу в Петропавловске

7 Октября 2019 17:00
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Нетрезвый водитель врезался в стелу в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске водитель легкового автомобиля не справился с рулевым управлением и наехал на декоративную стелу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Северо-Казахстанской области, ДТП произошло на Омском кольце. Согласно медицинскому заключению, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавших нет.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло около 2 часов ночи. Водитель направлялся в сторону поселка Борки по улице Кизатова города Петропавловска. По факту ДТП собран административный материал. Сумма ущерба устанавливается. Для принятия решения материал будет передан в суд», - прокомментировали в пресс-службе.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, ДТП, МВД РК,
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Автор:

Олеся Жуковень

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