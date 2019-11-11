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Нетрезвый водитель въехал в жилой дом в Петропавловске

11 Ноября 2019 09:22
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Нетрезвый водитель въехал в жилой дом в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел ночью в районе частного сектора в микрорайоне «Береке». 41-летний мужчина на «Ладе-Ларгус» не справился с управлением и врезался в жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Освидетельствование показало среднюю степень опьянения.

Накануне ночью полицейские остановили сразу двух нетрезвых водителей. Один из них - 28-летний житель Петропавловска разъезжал на «десятке» в центре города. Второго – 29-летнего мужчину – задержали пьяным за рулем напротив торгового дома «Айсберг».

Всего за два дня по области полицейские выявили и привлекли к ответственности 24 нетрезвых водителя.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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