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вчера 14:18
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09.11.2019 23:35
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09.11.2019 22:11
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09.11.2019 21:43
Нетрезвый водитель въехал в жилой дом в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске водитель в состоянии алкогольного опьянения наехал на дом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел ночью в районе частного сектора в микрорайоне «Береке». 41-летний мужчина на «Ладе-Ларгус» не справился с управлением и врезался в жилой дом. Жертв и пострадавших нет. Освидетельствование показало среднюю степень опьянения.
Накануне ночью полицейские остановили сразу двух нетрезвых водителей. Один из них - 28-летний житель Петропавловска разъезжал на «десятке» в центре города. Второго – 29-летнего мужчину – задержали пьяным за рулем напротив торгового дома «Айсберг».
Всего за два дня по области полицейские выявили и привлекли к ответственности 24 нетрезвых водителя.
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