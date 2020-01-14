Нетрезвый водитель сбил насмерть мужчину в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 34-летний мужчина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 11 января в селе Дубровное Мамлютского района около девяти часов вечера сломалась «шестерка» местного жителя. Трое сельчан присоединяли машину с помощью троса к грузовику. В это время мимо проезжал УАЗик, за рулем которого, как выяснилось впоследствии, находился нетрезвый житель этого же села. Пьяный 35-летний мужчина насмерть сбил владельца «шестерки». Проверка показала, что права управления транспортным средством он никогда не имел. Однако это не помешало ему сесть за руль еще в прошлом году. За это его привлекали к административной ответственности.

«Изменения в уголовном законодательстве предусматривают отдельную ответственность за совершение ДТП в состоянии опьянения. Санкция уголовной статьи — от штрафа в 1000 месячных расчётных показателей за ДТП, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью, до лишения свободы на срок до 10 лет, если ДТП повлекло смерть двух и более лиц. Водители, совершившие ДТП в нетрезвом виде, будут лишаться права управления транспортным средством на 10 лет, а в самых тяжких случаях — пожизненно», — прокомментировал начальник следственного управления Кайрат Касымбеков.

По факту ДТП в Дубровном проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.