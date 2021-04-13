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    14:18, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Нетрезвый водитель посадил в машину маленького ребенка и попал в аварию в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нетрезвый мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие. В салоне автомобиля находился четырехлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, пострадавших нет. Повреждения получили только машины.

    «45-летний житель Петропавловска приехал в райцентр Мамлютку с 4-х летним сыном. Там он выпил две бутылки пива. На одной из улиц совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной. Предварительный общий ущерб - более 200 тысяч тенге. За ребенком присматривали ювенальные полицейские, пока из Петропавловска не приехала мать мальчика», - рассказали подробности в пресс-службе.

    Машину виновника аварии водворили на спецстоянку. Суд назначил водителю наказание в виде 20 суток ареста и лишения прав на семь лет.

    С начала года по области задержали 219 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Правоохранительные органы
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