Нетрезвый водитель посадил в машину маленького ребенка и попал в аварию в СКО
По информации пресс-службы департамента полиции, пострадавших нет. Повреждения получили только машины.
«45-летний житель Петропавловска приехал в райцентр Мамлютку с 4-х летним сыном. Там он выпил две бутылки пива. На одной из улиц совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной. Предварительный общий ущерб - более 200 тысяч тенге. За ребенком присматривали ювенальные полицейские, пока из Петропавловска не приехала мать мальчика», - рассказали подробности в пресс-службе.
Машину виновника аварии водворили на спецстоянку. Суд назначил водителю наказание в виде 20 суток ареста и лишения прав на семь лет.
С начала года по области задержали 219 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.