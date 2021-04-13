Нетрезвый водитель посадил в машину маленького ребенка и попал в аварию в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области нетрезвый мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие. В салоне автомобиля находился четырехлетний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пострадавших нет. Повреждения получили только машины.

«45-летний житель Петропавловска приехал в райцентр Мамлютку с 4-х летним сыном. Там он выпил две бутылки пива. На одной из улиц совершил касательное столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной. Предварительный общий ущерб - более 200 тысяч тенге. За ребенком присматривали ювенальные полицейские, пока из Петропавловска не приехала мать мальчика», - рассказали подробности в пресс-службе.

Машину виновника аварии водворили на спецстоянку. Суд назначил водителю наказание в виде 20 суток ареста и лишения прав на семь лет.

С начала года по области задержали 219 водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.