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    Нетрезвый водитель грузовика пытался проехать блокпост в Туркестанской области

    17 Января 2022, 14:50

    ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвого водителя грузового авто лишили прав на 7 лет в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    Во время проведения полицейскими Шардаринского РОП рейдового мероприятия, примерно в 21:00 ч., стражи порядка остановили автомашину «КамАз», пытавшуюся проехать через блокпост. При проверке выяснилось, что водитель грузовой автомашины сел за руль пьяным. Согласно медицинскому освидетельствованию, мужчина управлял автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.

    Полицейские составили административный протокол по ст. 608 КоАП «Управление водителем транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача транспортного средства под управление лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения«.

    Собранные материалы направили в Шардаринский районный суд для принятия законного решения.

    В итоге, постановлением суда водителя «КамАЗа» признали виновным, лишили права управление транспортным средством сроком на 7 лет и водворили на 20 суток административного ареста.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область МВД РК ЧП-2022
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