Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Нетрезвый скутерист едва не разбился в Петропавловске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В летний период немало беспокойства участникам дорожного движения причиняют водители скутеров, мопедов и приравненных к ним транспортных средств.

В ночь на 21 июля около 02:30 часов 20-летний горожанин, управляя скутером Alpha, зацепился за бордюрный камень на развязке улиц Жамбыла и Гашека. Молодой человек остался цел, автопатруль обнаружил его рядом с поврежденным скутером. Транспортное средство, к слову, имеет конструктивную скорость свыше 50 км/ч, между тем, права управления водитель не имел. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Собран материал по части 6 статьи 608 Кодекса РК об административных правонарушениях, санкция которой подразумевает административный арест на 20 суток.

«Скутеры популярны среди молодежи — то есть людей, у которых мало водительского опыта и нередко отсутствуют необходимые знания ПДД. Средства передвижения, оборудованные двигателем внутреннего сгорания объемом не больше 50 кубических сантиметров либо электрическим двигателем, имеющие конструктивную скорость не выше 50 км/ч, можно эксплуатировать без водительского удостоверения, но только с 16-летнего возраста. В любом случае, знание и соблюдение правил дорожного движения в полном объеме необходимы, — говорит и.о. начальника Управлении МПС ДП СКО Александр Розбах.

Полицейские настоятельно рекомендуют родителям, которые собираются приобрести для своих детей двухколесное транспортное средство, предварительно ознакомиться с ПДД РК и убедиться, что будущий водитель тоже их знает. С 16-летнего возраста можно управлять скутером, но перевозить пассажиров разрешается только с 18 лет. Использование мотошлема обязательно как для водителя, так и для пассажира. Езда по тротуарам запрещена. На проезжей части двигаться можно только по правому краю.