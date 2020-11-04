+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -6 °С
Алматы: -2 °С
USD 433.3 EUR 506.74
RUB 5.44 CNY 64.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО

4 Ноября 2020 20:11
Поделиться:
Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование по факту грабежа в сельском магазине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чужим аккаунтом завладел житель Усть-Каменогорска
Порнографические материалы распространяли жители ВКО 4,5 тонны ценного рачка изъяли у жителя СКО В Казахстане за освободившимися осужденными начнут следить по электронным браслетам

По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Шалкар Айыртауского района 50-летний мужчина ударил по голове женщину-продавца за то, что она отказалась дать ему в долг спиртное.

«Мужчина схватил бутылку водки с витрины, нанес удар по голове продавцу, и быстро ретировавшись, прихватил с собой бутылку спиртного. Проводится досудебное расследование по уголовной статье. Пострадавшую женщину доставили в районную больницу», - проинформировал начальник отдела полиции Айыртауского района Марат Серкешев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью   #Происшествия  
Поделиться:

Автор:

Олеся Жуковень

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив