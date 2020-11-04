Нетрезвый покупатель ранил продавца в селе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области проводится досудебное расследование по факту грабежа в сельском магазине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Шалкар Айыртауского района 50-летний мужчина ударил по голове женщину-продавца за то, что она отказалась дать ему в долг спиртное.

«Мужчина схватил бутылку водки с витрины, нанес удар по голове продавцу, и быстро ретировавшись, прихватил с собой бутылку спиртного. Проводится досудебное расследование по уголовной статье. Пострадавшую женщину доставили в районную больницу», - проинформировал начальник отдела полиции Айыртауского района Марат Серкешев.