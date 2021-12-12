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Нетрезвый павлодарец выгнал мать из дома

12 Декабря 2021 09:43
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Нетрезвый павлодарец выгнал мать из дома

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Пожилая женщина смогла попасть в свою квартиру с помощью полицейских. Ее взрослому сыну грозит административный арест на срок до пяти суток, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Департамента полиции Павлодарской области.

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Как отметили в полиции, правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений осложняются тем, что, кроме основных фактов нарушений, здесь есть еще и обида на близких, испорченные родственные связи.

«Таких случаев, в текущем году, полицейскими Павлодарской области зафиксировано свыше 3800. Очередной произошел вчера – в 23.00 в полицию позвонила пожилая женщина, она рассказала, что проживает со взрослым сыном. После работы он пришел нетрезвым, начал оскорблять ее, а затем и вовсе выгнал из квартиры. Любые попытки пенсионерки попасть к себе домой, оказались тщетными. Нетрезвый сын заснул», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.
Оставшись одна, в темном подъезде, женщина испугалась. Вдобавок к и без того слабому состоянию, ее захлестнула обида на свое чадо.
Приехав к квартире, полицейские застали бабушку в слезах, она стояла в халате и домашних тапочках.
Лишь спустя 15 минут упорного стука полицейских в дверь мужчина отворил замок.
Хозяйка, наконец, смогла войти в дом и согреться, а в отношении ее сына стражи порядка составили административный протокол по статье 73 КРКоАП, в соответствии с которой ему грозит административный арест на срок до пяти суток.
После беседы с полицейскими о недопустимости такого поведения мужчина попросил прощения у пожилой матери, пообещав, что впредь такого не допустит.
В полиции отмечают, что подобные факты, когда родственники, не умея наладить контакт между собой, зовут на помощь стражей порядка, происходят ежедневно.
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#Павлодарская область   #Происшествия  
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