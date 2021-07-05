Нетрезвый мужчина утонул в Каспийском море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Нетрезвый мужчина утонул во время купания в необорудованном для этого месте, сообщают спасатели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Трагический инцидент произошёл сегодня вечером, 4 июля, в 20:18 в Тупкараганском районе в посёлке Аташ на пляже «Баутино». Мужчина купался в необорудованном для этого месте. Его тело нашли местные жители в 100 метрах от берега и извлекли его из воды.

Сообщается, что погибший, 1974 года рождения, был в нетрезвом состоянии.

На место выезжали два спасателя. Следственные мероприятия проводят сотрудники полиции.

Это уже седьмая трагедия в этом году на Каспии.