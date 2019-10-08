Нетрезвый мужчина угнал машину соседей в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские вернули владельцам автомашину до того, как они узнали об угоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, житель Петропавловска нашел во дворе ключ от машины. Как оказалось, соседской. Через несколько дней нетрезвый и не имеющий навыков вождения мужчина ночью угнал автомобиль.
«Машину супругам Гуськовым вернули еще до того, как они узнали о пропаже. Бдительность полицейских предотвратила возможные происшествия. Угонщика вовремя задержали», - прокомментировали в пресс-службе.
Мужчина восстановил ущерб, причиненный владельцам машины: он успел помять бампер авто. Стороны примирились в досудебном порядке. За нетрезвую езду горожанин понес административное наказание.
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