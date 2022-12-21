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Нетрезвый мужчина сообщил о «минировании» ТЭЦ в Сатпаеве

21 Декабря 2022, 19:45
Нетрезвый мужчина сообщил о «минировании» ТЭЦ в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть отдела полиции города Сатпаев Улытауской области от неизвестного лица поступило сообщение о готовящемся взрыве ТЭЦ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сотрудниками следственно-оперативной группы по прибытию к объекту энергетики задержан 27-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который дал признательные показания.

По результатам обследования территории ТЭЦ взрывное устройство не обнаружено.

По факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

«В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (14,5 млн. тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Привлечению к уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам», - добавили в полиции.


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