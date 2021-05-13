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    14:36, 13 Май 2021 | GMT +6

    Нетрезвый мужчина поджег дом своей знакомой в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют факт поджога жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в селе Каракога в ночь на 10 мая сгорел жилой дом. 52-летняя владелица была у подруги и по счастливой случайности не пострадала.

    Полицейским женщина рассказала, что получала угрозы со стороны своего близкого знакомого, с которым недавно поссорилась.

    Стражи порядка установили, что причиной пожара действительно стал умышленный поджог. Подтвердилась и причастность 42-летнего местного жителя. На момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он поджег плед на диване, который стоял во дворе.

    Ранее судимому за кражу и нанесение тяжких телесных повреждений сельчанину теперь предстоит понести ответственность по уголовной статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Идет следствие.



    Теги:
    Северо-Казахстанская область Закон и право Происшествия, ЧС
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