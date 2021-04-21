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    20:59, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Нетрезвый мужчина напал на пеший патруль в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске зарегистрировали нападение на военнослужащих, патрулировавших город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, патруль заметил на улице Ульянова нетрезвого мужчину и предложил ему пройти медосвидетельствование. На что горожанин повел себя агрессивно, делал себе порезы разбитой бутылкой, набросился с кулаками на рядового военнослужащего. Мужчину задержали и передали автопатрулю полиции.

    Выяснилось, что 29-летний житель Петропавловска ранее был судим за причинение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть, и за грабёж. Теперь ему предстоит понести ответственность по уголовной статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

    «К подозреваемому применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи подразумевает наказание от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет. Всего с начала года на территории областного центра зарегистрировано два факта насилия в отношении представителей власти. Практика показывает, что практически всегда такие случаи связаны со злоупотреблением спиртным», — сказал начальник управления полиции Петропавловска Жандос Мухатов.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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