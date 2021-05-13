Нетрезвый и лишенный прав водитель в наркотическом опьянении задержан в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе лишенный прав пьяный водитель гонял по городу в наркотическом опьянении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вечернее время 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-2109» был остановлен сотрудниками местной полицейской службы за нарушение Правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В ходе проверки по результатам экспертизы было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения».

Кроме того, выяснилось, что, решением суда от 23 февраля 2021 года, он был лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

В правоохранительном ведомстве отмечают, что благодаря бдительности полицейских, пострадавших от халатности недобросовестного гражданина нет.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения). Автомашина припаркована на специальную стоянку, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



