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    04:11, 13 Май 2021 | GMT +6

    Нетрезвый и лишенный прав водитель в наркотическом опьянении задержан в Таразе

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе лишенный прав пьяный водитель гонял по городу в наркотическом опьянении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В вечернее время 23-летний водитель автомашины «ВАЗ-2109» был остановлен сотрудниками местной полицейской службы за нарушение Правил дорожного движения, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - В ходе проверки по результатам экспертизы было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии наркотического опьянения».

    Кроме того, выяснилось, что, решением суда от 23 февраля 2021 года, он был лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

    В правоохранительном ведомстве отмечают, что благодаря бдительности полицейских, пострадавших от халатности недобросовестного гражданина нет.

    По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения). Автомашина припаркована на специальную стоянку, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



    Теги:
    Дороги Борьба с преступностью Жамбылская область Правоохранительные органы
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