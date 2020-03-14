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Нетрезвый акмолинец сбил школьницу на пешеходном переходе

14 Марта 2020 20:12
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Нетрезвый акмолинец сбил школьницу на пешеходном переходе

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские оперативно установили и задержали правонарушителя, сбившего на пешеходном переходе несовершеннолетнюю, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, водитель покинул место происшествия и не оказал помощи пострадавшей.

«12 марта 2020 года 37- летний правонарушитель, управляя автомашиной марки «Мазда-626», в селе Коянды Целиноградского района совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. В результате ДТП несовершеннолетняя получила легкие телесные повреждения и была госпитализирована», - пояснили в ведомстве.

В течение получаса стражами порядка Целиноградского РОП была установлены марка машины и личность водителя.

«Полицейские выяснили, что в момент совершения ДТП водитель находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего зафиксировала камера фотофиксации. В настоящее время, составлен административный протокол по статьям «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения»; «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», - добавили в ведомстве.

Пострадавшая находится под наблюдением врачей. Следственные мероприятия продолжаются.


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Ключевые слова: Акмолинская область, ДТП,
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Автор:

Оксана Матасова

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