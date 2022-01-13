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Нетрезвых водителей каждый день задерживают на дорогах СКО

13 Января 2022 02:34
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Нетрезвых водителей каждый день задерживают на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области каждый день в среднем задерживают по три нетрезвых водителя. Об этом свидетельствует статистика департамента полиции за прошлый год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы полицейского ведомства, за весь 2021-й год на дорогах региона стражи порядка прервали пьяный вояж 1 173 водителя.

Исключением не стали первые дни нового года. Один из таких любителей нетрезвой езды – 23-летний житель Петропавловска. Его задержали буквально в первые часы нового года на улице Крепостной.

В последующие дни за такое же правонарушение привлекли к ответственности еще двоих водителей. Ещё один отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Выяснилось, что 26-летний водитель не имел права управления. Судом ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 25 суток.

«Убедительно просим водителей строго соблюдать правила дорожного движения РК. Это особенно актуально в период резкой перемены погоды, возможной гололедицы. Помните, что от бдительности участников дорожного движения зависят жизнь и здоровье людей», - сказал первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин.

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#Северо-Казахстанская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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